Borse europee aprono in leggero rialzo, scambi sottili in vista del Natale

20 dicembre 2019

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si è avviata appena sopra la parità per le Borse europee, con gli investitori poco attivi a qualche giorno da Natale. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dlelo 0,17%. A Francoforte il Dax segna un +0,12%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,19% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,05%.Questa mattina l'azionario asiatico si muove contrastato, dopo che Wall Street ha testato nuovi record, sostenuti dai commenti incoraggianti di Steve Mnuchin, il segretario del Tesoro americano, che ha fatto sapere che l'accordo commerciale con la Cina sarà firmato a gennaio. A proposito di commercio, ieri, dopo più di un anno di dibattiti, la Camera Usa ha approvato l'USMCA, ovvero l'accordo commerciale United States-Mexico-Canada Agreement, che rimpiazzerà il Nafta. A questo punto la proposta andrà al Senato, che dovrebbe ratificare l'accordo l'anno prossimo. Secondo Mnuchin, l'intesa potrebbe aggiungere più dello 0,5% alla crescita del Pil Usa.La seduta sarà movimentata da alcune indicazioni, tra cui spicca il Pil trimestrale degli Stati Uniti. In uscita, sempre da Oltreoceano, anche il reddito e la spesa delle famiglie americane oltre che la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.