Borse europee aprono in leggero rialzo dopo nuovi record Wall Street

Valeria Panigada 19 novembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in moderato rialzo, in scia ai nuovi record di Wall Street nonostante le incertezze sul fronte commerciale Usa-Cina. La Cnbc ha riportato ieri, citando una fonte governativa, che Pechino è pessimista sulla possibilità di un accordo preliminare. In particolare, la Cina sarebbe preoccupata per le parole del presidente americano Donald Trump, che ha affermato che gli Usa non cancelleranno i dazi imposti sui prodotti cinesi.Dopo un inizio di settimana debole, i listini europei si muovono sopra la parità, snobbando i dubbi sul commercio. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,17%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,30%, a Parigi il Cac40 segna un +0,14% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,28%.