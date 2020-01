Borse europee aprono in leggero rialzo, attesa per la firma dell'accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 13 gennaio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per le Borse europee, in attesa della firma prevista nei prossimi giorni dell'accordo commerciale di fase 1 tra Stati Uniti e Cina. Il vicepremier cinese Liu He, responsabile del team di Pechino che ha partecipato alle trattative commerciali, dovrebbe arrivare oggi a Washington per rimanervi fino al giorno della firma dell'accordo, prevista per mercoledì 15 gennaio. Intanto gli investitori continuino a guardare con preoccupazione alle notizie che arrivano dal Medioriente. Ieri otto razzi hanno colpito la base aerea militare Balad, in Iraq. Almeno quattro soldati iracheni sono rimasti feriti. In questo contesto, l'indice Eurostoxx 50 si è avviato con un +0,08%. A Francoforte il Dax sale dello 0,18%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,10% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,21%. La giornata sarà movimentata da alcune indicazioni, tra cui la produzione industriale e la bilancia commerciale della Gran Bretagna.