Borse europee aprono in leggero rialzo all'indomani della svolta Fed

Valeria Panigada 28 agosto 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono in leggero rialzo a inizio seduta, in un timido tentativo di rimbalzo dopo i ribassi di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,12%. A Francoforte il Dax sale dello 0,20%, a Parigi il cac40 guadagna lo 0,15% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,30%. Gli investitori riprendono confidenza negli asset più rischiosi dopo aver accolto con un certo scetticismo la svolta storica della Federal Reserve, che lascia auspicare un mantenimento dei tassi di interesse quasi a zero negli Stati Uniti e una maggiore tolleranza a una inflazione oltre il 2%. La seduta odierna sarà movimentata da diverse indicazioni macro, tra cui spiccano gli indicatori di fiducia in Italia ed Eurozona. Dagli Stati Uniti giungeranno nel pomeriggio la bilancia commerciale, i redditi e la spesa delle famiglie e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan.