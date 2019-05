Borse europee aprono in leggero rialzo, Londra torna agli scambi dopo lungo weekend

Valeria Panigada 28 maggio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Avvio in moderato rialzo per le principali Borse europee, che proseguono i guadagni di ieri. Nei primi minuti di contrattazione a Francoforte il Dax sale dello 0,21%, a Parigi il Cac40 incassa un +0,21% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,25% dopo che ieri è rimasta chiusa per festività. Oltre al ritorno di Wall Street (ieri rimasta chiusa per festività), la seduta odierna sarà animata da diversi dati macro, tra cui spiccano gli indici di fiducia. In primo piano rimane anche la fusione tra Fiat Chrysler e Renault. A questo riguardo, oggi si riunirà il Cda di Nissan per analizzare da vicino il deal, vista la sua alleanza con la casa francese.