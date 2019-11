Borse europee aprono in leggero rialzo. Focus sui Pmi, discorso Lagarde e commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 22 novembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto poco sopra la parità, in un clima dominato dall'incertezza sulla possibilità che Stati Uniti e Cina riescano a raggiungere un compromesso commerciale entro la fine dell'anno. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,25%. A Francoforte il Dax segna un +0,19%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,25% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,49%. Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che vuole firmare la "fase uno" di un accordo, ma non esiterebbe ritorsioni se necessario. Il Wall Street Journal ha riportato intanto che il vicepremier cinese Lui He ha invitato il rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin a Pechino, chiedendo ulteriori negoziati. I funzionari Usa si sarebbero dimostrati disponibili all'incontro, anche se non sarebbe stata fissata alcuna data. La giornata sarà movimentata anche da diversi appuntamenti. Questa mattina verrà diffuso l'indice Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie europee e dell'intera Eurozona. Si segnala anche il discorso del nuovo presidente Bce Christine Lagarde.