Borse europee aprono in leggero calo, tornano a prevalere i timori per coronavirus

Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le Borse europee. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,27%. A Francoforte il Dax cede lo 0,34%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,13% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,23%. Sui mercati tornano a prevalere i timori per l'epidemia di coronavirus con un bilancio che non smette di peggiorare. Le autorità sanitarie cinesi hanno fatto sapere che al momento i morti sono saliti a 636 e le persone contagiate a oltre 30.000. Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato che il paese sta facendo tutto il possibile per contenere il contagio, secondo quanto ha riportato la televisione pubblica cinese. Attenzione al dato sulla bilancia commerciale della Cina che verrà diffuso nel corso della giornata. Intanto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Non aiutano nemmeno le indicazioni giunte dalla Germania questa mattina, con la produzione industriale che a dicembre è scesa del 3,5% rispetto al mese prima, decisamente sotto le attese. Tra gli altri appuntamenti si segnala la riunione della Banca centrale della Russia che dovrebbe confermare i tassi al 6,25%.