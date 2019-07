Borse europee aprono in leggero calo, attesa per parole Powell

Valeria Panigada 10 luglio 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta odierna poco sotto la parità in attesa dell'audizione di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al Congresso Usa, prevista nel pomeriggio. Le sue parole infatti potrebbero alimentare o sgonfiare le aspettative sul taglio dei tassi di interesse nella riunione di fine mese. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultimo meeting. In questo quadro, a Francoforte il Dax scivola dello 0,22%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,18% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un -0,18%. La giornata sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro, tra cui spicca la produzione industriale in Italia e Gran Bretagna. Sempre da Oltremanica in arrivo anche il Pil trimestrale.