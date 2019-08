Borse europee aprono in forte ribasso dopo annuncio Trump su nuovi dazi contro Cina

Valeria Panigada 2 agosto 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in profondo rosso per le Borse europee, che si allineano ai ribassi di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio a Francoforte il Dax cede l'1,83%, a Londra il Ftse100 perde l'1,51% e a Parigi il Cac40 segna un -2,38%. A pesare sui mercati internazionali sono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che si sono riaccese dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un tweet nuovi dazi del 10% su 300 miliardi di beni cinesi a partire dal primo settembre in attesa di un accordo, che stenta ad arrivare.La giornata sarà movimentata da alcune importanti indicazioni macro, tra cui spiccano i dati sul lavoro negli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio italiano verranno diffusi il tasso di disoccupazione, l'andamento dei salari e la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls). L'agenda macro odierna prevede inoltre le vendite al dettaglio nell'Eurozona.