Borse europee aprono in forte rialzo in attesa degli indici Pmi

Valeria Panigada 24 marzo 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in forte rialzo per le Borse europee, nel tentativo di recupero dopo un inizio di settimana in calo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 balza in avanti del 53%. A Francoforte il Dax avanza del 6% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +2,8%. A sostenere gli scambi la buona intonazione dei listini asiatici in scia all'annuncio della Federal Reserve, che ha promesso un piano di Quantitative easing senza scadenza. La piazza di Tokyo questa mattina ha chiuso con un balzo in avanti del 7,13%, ignorando il pessimo dato giunto dal fronte macro. A marzo l'attività manifatturiera nel paese del Sol Levante si è contratta al minimo da oltre dieci anni, mentre quella del terziario ha subito la flessione più ampia da quando si è iniziata a rilevarla nel 2007. Un segnale di avvertimento per la terza potenza economica più grande del mondo, mentre si diffonde l'impatto della nuova epidemia di coronavirus. Attenzione dunque anche alla lettura preliminare degli indici Pmi relativi al mese di marzo in arrivo da Eurozona e Stati Uniti.