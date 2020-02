Borse europee aprono in deciso ribasso su contagio coronavirus fuori da Cina

Valeria Panigada 24 febbraio 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

I timori per la propagazione dell'epidemia del coronavirus fuori dai confini della Cina pesano sulle Borse europee, che hanno avviato la seduta in deciso ribasso. Nei primi minuti di contrattazione l'Eurostoxx 50 cede il 2,52%. A Francoforte il Dax perde il 2,6%, a Parigi il Cac40 segna una flessione del 2,68% e a Londra l'indice Ftse100 scivola di 2 punti percentuali. In Corea del Sud, il paese più colpito dal coronavirus fuori dalla Cina, le autorità hanno alzato l'alert coronavirus al record di sempre, a seguito del boom di nuovi casi del weekend (763 persone malate di Covid199). L'alert ha scatenato forti vendite alla borsa di Seoul: l'indice azionario benchmark Kospi ha perso fino a -3,74%. In Europa a preoccupare è la situazione in Italia con 152 casi di persone infettate e tre decessi. Focus anche sul boom delle quotazioni dell'oro. I prezzi del contratto spot sono volati nella giornata di ieri di oltre 30 dollari o +1,83%, salendo fino a $1,679,70 l'oncia, al record dal 6 febbraio del 2013, dunque in sette anni. Pochi le indicazioni macro previste oggi, con la sola pubblicazione dell'indice Ifo in Germania, che misura la fiducia delle imprese tedesche.