Borse europee aprono in deciso ribasso, Dax giù di oltre il 4%

23 marzo 2020

Partenza in deciso ribasso per le Borse europee, in scia a Wall Street che venerdì ha archiviato la peggiore settimana dal 2008 e questa mattina i futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio negativo dopo che la Casa Bianca e il Congresso Usa non sono riusciti a raggiungere un accordo ieri per approvare il gigantesco piano di sostegno da 4.000 miliardi di dollari all'economia contro il coronavirus. In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede il 4,71%. A Francoforte il dax apre con una flessione del 4,51%, a Parigi il Cac40 cede il 4,37% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -4,64%. L'attenzione rimane rivolta sull'emergenza coronavirus. Nel pomeriggio si riuniranno in teleconferenza i ministri finanziari dei 27 Stati membri Ue per discutere le misure da prendere contro questa pandemia. Dal fronte macro è attesa soltanto la fiducia dei consumatori nell'Eurozona a marzo.