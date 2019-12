Borse europee aprono in deciso rialzo, si guarda al commercio Usa-Cina e alle elezioni Uk

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee proseguono i guadagni di ieri aprendo in territorio positivo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 balza in avanti dell'1,30%. A Francoforte il Dax sale dell'1,24%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,36%. Unica eccezione è Londra, dove l'indice Ftse100 segna un +0,80% dopo le elezioni generali che hanno visto la vittoria schiacciante dei Tories di Boris Johnson. Il manifesto dei Tories è quello di assicurare a questo punto il passaggio del Withdrawal Agreement al Parlamento e di concretizzare la Brexit entro il 31 gennaio dell'anno prossimo.I mercati festeggiano un accordo commerciale Usa-Cina più probabile. Secondo le ultime indiscrezioni, le due avrebbero raggiunto un accordo di principio sulla "Fase 1" di una intesa più ampia. La Casa Bianca sarebbe disposta a cancellare i dazi contro i prodotti cinesi che sarebbero dovuti scattare domenica 15 dicembre. In questo contesto le Borse europee sono previste in deciso rialzo in avvio. L'amministrazione Trump avrebbe offerto anche di tagliare le tariffe punitive esistenti che hanno colpito 360 miliardi di dollari di prodotti cinesi del 50%.