Borse europee aprono in deciso rialzo, in arrivo il dato sul Pil

Valeria Panigada 2 febbraio 2021 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee viaggiano in territorio positivo in avvio di seduta, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,8%. A Francoforte il Dax segna un +0,5%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,9% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,3%. Sui mercati prevale l'ottimismo per l'adozione di un piano di rilancio negli Stati Uniti, dopo che il presidente Joe Biden ha avuto una riunione "sostanziale e produttiva", secondo la Casa Bianca, con un gruppo di senatori repubblicani al fine di raggiungere un compromesso sui 1.900 miliardi di dollari proposti. Attenzione oggi al dato preliminare sul Pil del quarto trimestre dell’Eurozona che, dopo i dati di Francia, Germania e Spagna, potrebbe risultare migliore del previsto.