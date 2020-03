Borse europee aprono in deciso calo in scia a caduta Wall Street

Valeria Panigada 6 marzo 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso ribasso per le Borse europee, sui timori crescenti per il coronavirus. In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede l'1,91%. A Francoforte il Dax perde l'1,88%, a Parigi il Cac40 segna una flessione dell'1,77% e a Londra l'indice Ftse100 cala dell'1,57%. Focus sulla nota di S&P Global Ratings, i cui analisti hanno paventato una perdita di 211 miliardi di dollari, a causa della crisi del coronavirus, per le economie dell'area Asia Pacifico. In particolare, gli analisti hanno tagliato le stime di crescita del Pil per la Cina relative al 2020, dal +5,7% al +4,8%. Coronavirus a parte, la seduta sarà movimentata dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari a febbraio. In uscita sempre dagli Stati Uniti anche la bilancia commerciale. Si segnala inoltre il vertice Opec+ a Vienna.