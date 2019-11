Borse europee aprono in calo, tornano timori su commercio dopo parole Trump

Valeria Panigada 13 novembre 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto la seduta di oggi in territorio negativo, dopo che il presidente americano Donald Trump è tornato a puntare il dito contro la Cina, affievolendo le aspettative per un accordo preliminare. "Molti paesi ci impongono dazi straordinariamente alti o creano barriere commerciali impossibili". Così Trump, in un discorso all'Economic Club di New York in cui ha chiamato in causa anche l'Unione europea. "Le barriere che ha innalzato sono terribili - ha detto, attaccando l'Europa di adottare pratiche commerciali scorrette - in diversi modi peggiori di quelle cinesi". In questo contesto, l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,30%. A Francoforte il Dax cede lo 0,29%, a Parigi il Cac40 segna una flessione dello dello 0,20% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,46%. La seduta odierna sarà movimentata anche da alcuni appuntamenti. Nel corso della mattina verrà diffuso l'aggiornamento su inflazione in Germania e produzione industriale nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà il dato sull'inflazione di ottobre. Si segnala anche l'audizione al Congresso Usa del presidente della Fed, Jerome Powell.