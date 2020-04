Borse europee aprono in calo, torna a prevalere prudenza in attesa di novità

Valeria Panigada 15 aprile 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza con segno meno per le principali Borse europee, dopo l'avvertimento del Fondo monetario internazionale sugli effetti del lockdown. La quarantena globale resasi necessaria per ridurre il contagio del coronavirus nel pianeta farà precipitare l'economia di tutto il mondo nella recessione più forte dai tempi della Grande Depressione. I mercati guardano quindi alle possibili novità riguardante l'uscita dal lockdown e la ripresa delle attività. A questo proposito oggi è prevista la presentazione di Ursula Von der Leyen del coordinamento europeo sulle exit strategy Ue. In questo quadro l'indice Eurostoxx 50 si è avviato con un calo dello 0,33%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,34%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,12% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,42%. La giornata sarà movimentata da alcune importanti indicazioni, tra cui spicca l'inflazione (lettura finale) dell'Eurozona. Altro importante appuntamento è rappresentato dalla nuova stagione delle trimestrali societarie negli Stati Uniti, che prenderà il via oggi con i conti di alcune grandi banche americane. Infine, in serata la Fed pubblicherà il Beige Book.