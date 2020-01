Borse europee aprono in calo su timori per coronavirus

Valeria Panigada 23 gennaio 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee si muovono in territorio negativo, proseguendo i recenti ribassi, in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini asiatici. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,30%. A Francoforte il Dax cede lo 0,40%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,24%. In primo piano rimangono i timori sul contagio del coronavirus. In Cina il bilancio delle vittime è salito: 17 i morti accertati, più di 540 i casi di persone infettate dal virus, anche in altri paesi, come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, la Thailandia e Taiwan. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimandato la decisione di dichiarare o meno il coronavirus emergenza sanitaria globale. Intanto sui mercati torna l'avversione al rischio, in vista del Capodanno cinese che inizierà sabato 25 gennaio e che terrà chiusi i mercati cinesi per la durata dei festeggiamenti. La giornata sarà movimentata poi dalla riunione della Banca centrale europea, la prima del 2020. Alle 13.45 la Bce annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa di Christine Lagarde. In programma anche la riunione della Norges Bank.