Borse europee aprono in calo su tensioni Medio oriente e incertezze Usa-Cina

Valeria Panigada 25 giugno 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio negativo, in scia alla debolezza dei listini asiatici (Tokyo -0,43%). In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,41%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,38% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,53%. A pesare sugli scambi le incertezze legate alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro del G20 di Osaka, in programma venerdì e sabato. A questo si aggiungono le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, dopo l'abbattimento di un drone Usa che Teheran ha rivendicato. Nella giornata di ieri, il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone nuove sanzioni all'Iran. In attesa di sviluppi, l'attenzione dei mercati oggi sarà rivolta ancora sul presidente della Fed, Jerome Powell, che terrà un discorso dopo i nuovi attacchi di Trump.