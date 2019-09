Borse europee aprono in calo su inchiesta per impeachment contro Trump

Valeria Panigada 25 settembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono in territorio negativo, in scia ai ribassi di Wall Street e dei listini asiatici (Tokyo -0,36%). In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede lo 0,42%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,46%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,49% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,53%. A pesare sugli scambi è l'avvio di un'indagine per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso Usa contro il presidente Donald Trump. Lo ha annunciato Nancy Pelosi, presidente della Camera, affermando che l'inquilino della Casa Bianca avrebbe abusato del suo potere per sollecitare l'aiuto dell'Ucraina a sporcare il nome del suo rivale democratico Joe Biden.