Borse europee aprono in calo, pesa nuova minaccia Trump sui cambi

Valeria Panigada 29 maggio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le principali Borse europee, in un clima sempre più teso sul fronte commerciale. L'amministrazione Usa si è frenata dall'accusare la Cina di manipolare la propria valuta, ma ha inserito comunque il paese in una lista di osservazione, una watch list, insieme ad altri otto paesi: si tratta della Germania, dell'Irlanda, dell'Italia, del Giappone, della Corea del Sud, della Malesia, di Singapore e Vietnam. I nomi sono stati resi noti dall'amministrazione americana al Congresso nella giornata di ieri e si riferiscono a tutti quei paesi il cui surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti è attentamente monitorato. In questo clima, in avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,97%, a Parigi il Cac40 cede l'1,18% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,68%.