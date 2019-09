Borse europee aprono in calo, oggi incontro sulla Brexit

Valeria Panigada 16 settembre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le Borse europee. In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede mezzo punto percentuale. A Francoforte il Dax perde lo 0,61%, a Parigi il Cac40 segna una flessione dello 0,50% e a Londra l'indice Ftse100 limita le perdite con un -0,14% nel giorno dell'incontro tra il primo ministro inglese Boris Johnson e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sulla questione Brexit.A pesare sui mercati sono gli attacchi nel fine settimana contro delle installazioni petrolifere in Arabia Saudita, che avrebbero dimezzato la produzione di greggio nel paese, ovvero l'equivalente del 5% del consumo giornaliero mondiale. Le quotazioni del petrolio sono schizzate al rialzo, con il Brent che ha toccato i massimi dalla guerra del Golfo del 1991. A questo si aggiungono le indicazioni macro deludenti giunte dalla Cina, con la produzione industriale e le vendite al dettaglio salite meno del previsto.