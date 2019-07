Borse europee aprono in calo, focus su Deutsche Bank e Grecia

Valeria Panigada 8 luglio 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto sotto la parità, in scia alla debolezza dei listini asiatici che hanno imboccato la via dei ribassi in seguito ai dati sul mercato del lavoro Usa (in particolare il balzo delle non-farm payrolls a 224mila unità) che smorzano le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di fine mese. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,14%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,15% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,12%.In assenza di dati macro di rilievo, si guarda al caso Deutsche Bank che ha annunciato un maxi piano di ristrutturazione. Ma anche alla Grecia, dove le elezioni hanno decretato la fine della premiership di Alexis Tsipras, leader del partito Syriza, e la vittoria del partito di centro-destra Nuova Democrazia, guidato dall'ex banchiere Kyriakos Mitsotakis.