Borse europee aprono in calo dopo parole Trump, oggi le raccomandazioni Ue sui bilanci

20 novembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in ribasso, proseguendo la discesa di ieri. In avvio l'indice Eurostoxx 50 cede lo 0,42%. A Francoforte il Dax perde lo 0,62%, a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,50% e a Parigi il Cac40 scivola dello 0,55%. Il sentiment di mercato è affossato dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che ha alimentato nuovi timori che Pechino e Washington non riusciranno a raggiungere un'intesa sulla cosiddetta Fase 1 di un eventuale accordo commerciale più ampio, lanciando una minaccia forte e chiara: "Se non raggiungeremo un accordo con la Cina, alzerò ancora di più i dazi".Hong Kong diventa intanto un altro pomo della discordia tra Cina e Usa. Pechino ha avvertito gli Stati Uniti di non interferire nelle questioni di politica interna della Cina, dopo che il Senato americano ha approvato una proposta di legge (Hong Kong Human Rights and Democracy Act) volta a proteggere i diritti civili dei cittadini di Hong Kong, dopo le proteste dei manifestanti.