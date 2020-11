Borse europee aprono in calo dopo il recente rally. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 12 novembre 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Apertura negativa per le principali Borse europee dopo i recenti rialzi, sostenuti dalle speranze di un prossimo vaccino contro il coronavirus e la vittoria proclamata di Joe Biden alle presidenziali americane. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,71%. A Francoforte il Dax cede lo 0,84%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,68% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,8%.Sullo sfondo rimane il tema del vaccino anti-coronavirus a cui stanno lavorando il colosso Usa Pfizer e la società tedesca BioNTech. Ma si guarda anche al fronte macro per capire l'impatto della pandemia. Il Pil della Gran Bretagna è rimbalzato nel terzo trimestre di un +15,5% rispetto ai tre mesi prima, sotto le attese ferme a un +15,8%. Tra gli altri dati, si segnala la produzione industriale nell'Eurozona mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le scorte di greggio. Ma il dato più atteso sarà l'inflazione Usa a ottobre, prevista in leggero calo. Tra li appuntamenti, la Bce pubblicherà il suo bollettino economico. Si concluderà oggi il Forum on Central Banking 2020 organizzato da Bce con l'intervento di chiusura della presidente Bce, Christine Lagarde.