Borse europee aprono in calo dopo i recenti rialzi

Valeria Panigada 27 marzo 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee, dopo i recenti guadagni. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un -1,80%. A Francoforte il Dax scivola dell'1,7%, a Parigi il Cac40 cede l'1,8% e a Londra l'indice FTse100 perde oltre il 3%. Gli investitori guardano alle decisioni delle istituzioni nazionali e sovranazionali per arginare le ripercussioni economiche del coronavirus, che continua a diffondersi nel mondo. Oggi è atteso il voto del Congresso Usa sul maxi-piano di stimolo da 2mila miliardi di dollari. Si tratta dell'ultimo step, prima che il testo passi sul tavolo di Donald Trump per la firma finale. Tra gli altri appuntamenti, dagli Stati Uniti giungeranno redditi e spesa delle famiglie, oltre che la fiducia dei consumatori, elaborata dall'università del Michigan, a marzo.