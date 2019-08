Borse europee aprono in calo dopo Fed, oggi la riunione della BoE

Valeria Panigada 1 agosto 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno avviato gli scambi di questa prima seduta di agosto in territorio negativo. In avvio a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,65%, a Francoforte il Dax scivola dello 0,48%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,27%. I mercati devono digerire la decisione della Federal Reserve, annunciata ieri sera. La banca centrale americana ha deciso di abbassare i tassi di interesse per la prima volta in 11 anni. La Fed ha tagliato il costo del denaro di un quarto di punto portandolo nella forchetta 2-2,25%. Oggi toccherà alla Bank of England annunciare la sua politica monetaria.