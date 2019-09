Borse europee aprono fiacche, tornano tensioni Usa-Cina

Valeria Panigada 23 settembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le Borse europee, in seguito al ritorno di incertezza sull'evoluzione dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,31%. A Francoforte il Dax cede lo 0,36%, a Parigi il Cac40 segna una flessione dello 0,24%, mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,15%.A pesare sul sentiment dei mercati la questione commerciale. Da un lato l'amministrazione Trump ha deciso di accordare l'esenzione dei dazi a più di 400 prodotti cinesi, mentre dall'altro lato il presidente stesso ha affermato che i maggiori acquisti di prodotti agricoli americani da parte di Pechino non sono abbastanza, e che un accordo commerciale tra le controparti non è una necessità prima dell'Election Day del 2020.La giornata sarà movimentata dagli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania ed Eurozona, relativi al mese di settembre.