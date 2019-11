Borse europee aprono fiacche in attesa di sviluppi sul commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 18 novembre 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le Borse europee, dopo una settimana decisamente positiva. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,03%. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,10%, a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un -0,02% e a Parigi il Cac40 è poco mosso con un -0,03%. In assenza di dati macro di rilievo e di risultati trimestrali delle quotate, l'attenzione del mercato rimane rivolta alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'agenzia di stampa Xinhua ha riportato nel fine settimana che il vicepremier cinese Liu He ha avuto una conversazione telefonica con il segretario Usa al Tesoro Steven Mnuchin e il rappresentante Usa al Commercio Robert Lighthizer, riguardo alla "Phase 1, fase uno" dell'accordo commerciale. La notizia è arrivata dopo che il consulente economico alla Casa Bianca Larry Kudlow ha detto alla fine della scorsa settimana che le controparti "si stanno avvicinando" a una intesa.