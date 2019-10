Borse europee aprono fiacche in attesa di sviluppi commercio e Fed

Valeria Panigada 29 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le Borse europee, dopo un inizio di settimana in rialzo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,04%. A Francoforte il Dax è piatto con un +0,03%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,13% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,12%. Gli investitori rimangono alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina e sulla politica monetaria della Federal Reserve in vista della riunione di domani.