Borse europee aprono fiacche in assenza di catalizzatori, da monitorare l'indice Ifo

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le Borse europee, in assenza di nuovi catalizzatori che possano spingere gli indici su nuovi massimi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,10%. A Francoforte il Dax cede lo 0,28%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un -0,04% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,04%. La seduta odierna sarà movimentata da alcuni dati, tra cui spicca l'indice Ifo, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi. In uscita anche l'inflazione nell'Eurozona. Si segnala infine il discorso di Christine Lagarde, presidente della Bce.