Borse europee aprono deboli su tensioni commerciali e geopolitiche, focus anche su petrolio

14 giugno 2019

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee, in un contesto che rimane dominato dalle tensioni. Cresce infatti l’attesa per il G20 in Giappone del 28 e 29 giugno, occasione in cui il presidente americano Donald Trump intende incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping per riprendere a negoziare un accordo commerciale. A questo si aggiungono tensioni geopolitiche dopo l'attacco a due petroliere vicino allo stretto di Hormuz. Focus anche sulla Fed che il 19 giugno potrebbe fare chiarezza circa l'effettiva possibilità di un futuro taglio dei tassi. A questo riguardo, attenzione oggi ai dati in arrivo dagli Stati Uniti su produzione industriale, vendite al dettaglio e fiducia consumatori. In questo quadro in avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,40%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,28% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,24%.