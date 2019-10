Borse europee aprono deboli, oggi scattano i nuovi dazi Usa sull'Europa

Valeria Panigada 18 ottobre 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,17%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,13%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,41% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,30%.A pesare sugli scambi una serie di dati deludenti giunti dalla Cina. In particolare, il Pil cinese è cresciuto nel terzo trimestre del 6% su base annua, rallentando il passo più del previsto. Si tratta della più bassa espansione degli ultimi 27 anni e mezzo. A questo si aggiunge l'entrata in vigore dei nuovi dazi americani sull'export europeo, per 7,5 miliardi di dollari. Questi fattori smorzano gli entusiasmi per l'accordo Brexit raggiunto ieri tra Londra e Bruxelles, che dovrà comunque essere approvato dal Parlamento inglese nel fine settimana.