Borse europee aprono deboli, oggi inizia la riunione della Fed

17 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee, dopo un inizio di settimana negativo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 è poco mosso con un -0,05%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,13%, a Parigi il Cac40 è fermo con un -0,01% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,24%. I mercati attendono il grande market mover di questa settimana, ovvero la riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che si riunirà oggi per comunicare la decisione sui tassi nella giornata di domani. L'agenda macro odierna prevede l'indice Zew in Germania, che misura la fiducia delle imprese tedesche e la produzione industriale degli Stati Uniti. Si segnalano anche i discorsi di Lane, Villeroy e Coeure, membri della Bce.