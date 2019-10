Borse europee aprono deboli in attesa dei nuovi colloqui Usa-Cina

Valeria Panigada 7 ottobre 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in leggero calo, dopo i guadagni di venerdì scorso. In avvio l'indice Eurostoxx50 scivola dello 0,18%. A Francoforte il Dax è poco mosso con un -0,06%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,30% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,20%. Gli investitori rimangono prudenti in vista dell'avvio del nuovo ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg, Pechino non sarebbe disposta a cedere su alcuni punti, allontanando l'idea di un accordo.Attenzione rivolta anche al quadro macro, dopo i dati sul lavoro che hanno visto la disoccupazione scendere ai minimi dal 1969, ma anche uno stop inaspettato alla crescita dei salari che potrebbe indurre la Fed a valutare un nuovo taglio dei tassi a fine mese. La seduta odierna sarà movimentata dal sondaggio Sentix sulla fiducia degli investitori nell'Eurozona.