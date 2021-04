Borse europee aprono deboli, focus su trimestrali

Valeria Panigada 20 aprile 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le principali Borse europee, con gli operatori che si muovono cauti in assenza di spunti macro e in attesa delle trimestrali societarie in arrivo in questi giorni e della riunione di politica monetaria della Bce, prevista giovedì. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,17%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,06%, a Parigi il cac40 cede lo 0,3% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,4%. Dal fronte macro oggi non sono attese indicazioni di rilievo dopo che questa mattina la People's Bank of China ha deciso di lasciare invariati i tassi a 1 e 5 anni per il 12esimo mese consecutivo. L'unico appuntamento di rilievo è rappresentato dal pronunciamento dell'Ema sul vaccino Johnson&Johnson in relazione ai casi di trombosi. L'attenzione degli operatori quindi si concentrerà soprattutto a livello societario dove prosegue la stagione delle trimestrali, con i conti di J&J, Netflix, Procter&Gamble e Philip Morris. In Europa ha diffuso i conti Danone.