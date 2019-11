Borse europee aprono deboli dopo sfilza di rialzi, dubbi su accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 8 novembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio negativo dopo la serie di rialzi consecutivi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,31%. A Francoforte il Dax cede lo 0,27%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,36% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,34%. Il contesto internazionale rimane caratterizzato dall'incertezza sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Dopo la notizia di ieri, secondo cui le controparti hanno raggiunto un accordo per l'azzeramento simultaneo di alcuni dazi esistenti che renderebbe più vicino il raggiungimento della "Fase 1" dell'accordo, l'entusiasmo si è smorzato nelle ultime ore. Secondo Reuters, infatti, il piano si starebbe scontrando contro una forte opposizione alla Casa Bianca.