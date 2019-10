Borse europee aprono deboli, attesa per Fed e dubbi su accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street e dei listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,57%. In avvio l'indice Eurostoxx 50 è piatto con un -0,03%. A Francoforte il Dax è poco mosso con un -0,09%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,13%, dopo un Pil della Francia migliore delle attese nel terzo trimestre, e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,08%.Tra gli operatori cresce l’attesa per la Fed che questa sera potrebbe annunciare un nuovo taglio dei tassi, il terzo del 2019. Intanto sorgono dubbi sul raggiungimento di un accordo commerciale Usa-Cina, dopo l'indiscrezione di Reuters secondo cui c'è il rischio che la fase uno dell'accordo non venga firmata in occasione del summit di novembre. Si guarda anche alla Brexit, dopo che il Parlamento inglese ha detto sì alla proposta di Boris Johnson di indire elezioni anticipate a dicembre.