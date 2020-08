Borse europee aprono con segno più, attesa per Pmi servizi. Oro continua la salita

Valeria Panigada 5 agosto 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee si muovono sopra la parità in avvio di seduta. L'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,2%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,60% e a Parigi il Cac40 segna un +0,75%. Diversi i temi da monitorare. In primis il nuovo piano di rilancio degli Stati Uniti, che dovrebbe arrivare entro la settimana, secondo il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Attesa anche per un nuovo ciclo di trattative commerciali tra Usa e Cina, in programma il 15 agosto secondo quanto riporta il Wall Street Journal.Intanto dal fronte macro giungeranno diverse indicazioni, tra cui spicca l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania ed Eurozona relativo al mese di luglio, che dovrebbero confermare il trend di ripresa. Importanti anche le vendite al dettaglio della zona euro. Nel pomeriggio in arrivo dagli Stati Uniti il sondaggio Adp sull'occupazione, la bilancia commerciale e l'indice Ism non manifatturiero.In questo clima di incertezza e attesa, le quotazioni dell'oro continuano a salire dopo che ieri sono volate fino a testare il valore di chiusura record ben oltre quota $2000, a $2.021 l'oncia, chiudendo al di sopra della soglia psicologica per la prima volta nella storia per effetto anche dell'esplosione a Beirut.