Borse europee aprono con segno più, Londra scatta in avanti

27 settembre 2019

Partenza in rialzo per le Borse europee, che proseguono i guadagni di ieri nonostante il contesto rimanga caratterizzato dall'incertezza per le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e le vicende del presidente americano Donald Trump con il rischio impeachment. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,33%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,34%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,30% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,76%.Per quanto riguarda il commercio, diversi organi di stampa internazionali prevedono che gli Usa difficilmente prolungheranno ancora l'autorizzazione alle aziende americane di lavorare con il gruppo cinese Huawei. Le trattative tra le due potenze economiche, secondo la Cnbc, dovrebbero riprendere i prossimi 10 e 11 ottobre a Washington.