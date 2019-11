Borse europee aprono con segno meno, tornano dubbi su accordo commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 28 novembre 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto gli scambi in territorio negativo, nonostante i nuovi record di Wall Street ieri sera. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,26%. A Francoforte il Dax cede lo 0,34%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,29% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,50%. A pesare sugli scambi i timori per le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha accusato Washington di avere "intenzioni sinistre" dopo che, nella serata di ieri, il presidente americano Donald Trump ha firmato la proposta Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019, trasformandola così in legge dopo l'approvazione del Congresso Usa. Trump ha firmato anche un altro provvedimento teso e vietare la vendita di munizioni, come maschere anti-gas e proiettili di gomma, alla polizia di Hong Kong. La seduta odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spiccano gli indici di fiducia nell'Eurozona e l'inflazione in Germania.