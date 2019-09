Borse europee aprono caute in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, dopo il recente rally e in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio. In avvio l'indice Eurostoxx 50 è piatto con un +0,01%. A Francoforte il Dax sale dello 0,17%, a Parigi il Cac40 segna un -0,03% e a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,28% con la questione Brexit e lo scontro politico ancora aperti. La giornata sarà movimentata anche dai dati Istat su vendite al dettaglio e andamento dell'economia in Italia, il Pil e l'occupazione dell'Eurozona. Si segnala anche la riunione della Banca centrale russa.