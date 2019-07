Borse europee aprono caute, attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 5 luglio 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono all'insegna della cautela. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,18%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 segna un ribasso dello 0,18%. Gli operatori rimangono cauti in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano in arrivo alle 14.30 italiane. Puntuali, come ogni primo venerdì del mese, verranno comunicati gli aggiornamenti sul mercato occupazionale Usa di giugno: in uscita il tasso di disoccupazione atteso stabile al 3,6% e le non farm payrolls statunitensi viste a quota +160mila. Dati molto attesi che potrebbero suggerire le prossime mosse della Fed sui tassi di interesse, in vista della riunione di fine mese.