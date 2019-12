Borse europee aprono caute. Oggi focus su banche centrali, c'è la BoE

Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, con gli investitori che sono tentati dalle prese di beneficio in vista della pausa festiva e della chiusura di un anno decisamente positivo per l'azionario. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,12%. A Francoforte il Dax segna un +0,10%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un +0,05% e a Londra l'indice Ftse100 è fiacco con un -0,03%. La seduta sarà animata dalle decisioni di politica monetaria, in particolare, della Riksbank svedese e della Bank of England. Quest'ultima dovrebbe confermare la sua linea nonostante le incertezze sulla Brexit. A questo riguardo, si segnala che oggi al Parlamento di Londra la Regina Elisabetta presenterà il programma del nuovo governo di Boris Johnson.