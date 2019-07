Borse europee aprono appena sopra la parità

Valeria Panigada 3 luglio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto appena sopra la parità. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,20%, a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,27% e a Parigi il Cac40 segna un +0,08%. Il nuovo record dell'S&P500 a Wall Street (che oggi sarà aperta solo mezza giornata) viene smorzato dall'incertezza che un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina venga raggiunto in tempi brevi, in assenza di dettagli concreti e di date precise sui prossimi incontri. I listini asiatici infatti si sono mossi deboli questa mattina (Tokyo ha chiuso con un calo dello 0,53%). Gli operatori rimangono alla finestra anche in attesa delle numerose indicazioni macro previste oggi. Questa mattina è previsto l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona. Nel pomeriggio dagli Usa arriveranno le stime Adp sui nuovi occupati nel settore privato, le richieste di sussidio alla disoccupazione, la bilancia commerciale, gli ordini dei beni durevoli, l'indice Ism non manifatturiero e le scorte di petrolio.Intanto l'attenzione degli operatori è catturata dalle nomine Ue per le cariche istituzionali più importanti. Si tratta della francese Christine Lagarde che prenderà il comando della Bce, mentre la tedesca Ursula Von der Leyen sarà al vertice della Commissione europea. Per le altre cariche di rilievo, il belga liberale Charles Michel sostituirà Donald Tusk alla presidenza del Consiglio europeo, mentre il socialista spagnolo Josep Borrell sarà Alto rappresentante. Rimane da assegnare la carica di presidente del Parlamento europeo, al momento ricoperta dall'italiano Antonio Tajani.