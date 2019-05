Borse europee aprono appena miste intorno alla parità, focus rimane su Usa-Cina

Valeria Panigada 13 maggio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto questa prima seduta della settimana intorno alla parità. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,11%, a Parigi il Cac4'0 segna un +0,07% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,14%. In assenza di dati macro di rilievo, gli investitori continuano a seguire l'evoluzione della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il consigliere economico del presidente americano, Larry Kudlow, ha evocato nel fine settimane un probabile incontro tra Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping a fine giugno, a margine del summit del G20 in Giappone. Mentre il vice premier cinese Liu He ha detto che Washington e Pechino avranno un nuovo ciclo di trattative nella capitale cinese. Dichiarazioni che lasciano aperta la porta alla speranza di nuovi colloqui a breve, dopo che venerdì scorso non è stata raggiunta l'intesa tra le due super-potenze ed è partito il rialzo dei dazi doganali dal 10% al 25% da parte degli Usa su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi.