Borse europee: apertura poco mossa, timori per contagi e dubbi su piano Usa

Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto intorno alla parità. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,05%. A Francoforte il Dax scivola dello 0,12%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,09% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,05%. Sui mercati prevale la prudenza di fronte al continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che fa temere una frenata alla ripresa economica. A questo si aggiungono dubbi sul piano di stimolo all'economia degli Stati Uniti, con i colloqui tra democratici e repubblicani ancora in stallo.Dal fronte macro oggi giungeranno fatturato e ordinativi industriali in Italia e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. In programma un intervento di Christine Lagarde della Bce all'European Banking Congress.