Borse europee ancora nervose sul commercio, partenza in deciso ribasso

5 agosto 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso ribasso per le principali Borse europee che proseguono così la debolezza della scorsa ottava. In avvio a Francoforte il Dax scivola dell'1,03%, a Parigi il Cac40 cede l'1,07% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dell'1,08%. A pesare sugli scambi la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, scatenata nei giorni scorsi dal tweet di Donald Trump che ha annunciato nuovi dazi contro Pechino a partire da settembre.A questo si aggiunge il rallentamento dell'attività servizi in Cina che a luglio ha mostrato un calo (Pmi servizi sceso a 51,5 punti dai 52 precedenti), deludendo le attese degli analisti. Non aiuta nemmeno il clima di protesta sempre più accesso a Hong Kong. In questo quadro, i listini asiatici hanno imboccato la via dei ribassi. Tokyo ha lasciato sul parterre l'1,74%, ma sta facendo peggio Hong Kong che segna in questo momento un ribasso del 2,91%.