Borse europee al palo in avvio: ecco i temi caldi di oggi

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Avvio di contrattazioni all'insegna della cautela in Europa dopo il positivo avvio di settimana sostenuto dalle indicazioni sul fronte vaccini e dal tema della ripresa. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'apertura, il Dax di Francoforte (tra i protagonisti di ieri) cede lo 0,18% mentre l'indice inglese Ftse 100 indietreggia dello 0,29 per cento. Strappa un segno positivo il Cac di Parigi che segna un +0,10 per cento.In attesa della riunione della Banca centrale europea (Bce) di giovedì 11 marzo, attenzione sempre rivolta ai rendimenti dei Treasury. A livello macro si guarda alla bilancia commerciale tedesca che ha mostrato a gennaio un surplus di oltre 22 miliardi di euro e alla produzione industriale per l'Italia. Tra i market mover di giornata il Pil dell'ultimo trimestre del 2020 per la zona euro. Attesa anche per la pubblicazione delle stime economiche da parte dell'Ocse. A Piazza Affari da monitorare i conti di Leonardo.