Borsa di Tokyo in leggero calo, dopo aumento dei casi di coronavirus in Cina

Ilcoronavirus torna a far paura ai mercati, dopo l'ultimo aggiornamento giunto dalla Cina, che ha rilevato 242 nuovi decessi e 14.840 nuovi casi. Il totale di nuovi casi confermati ha segnato un aumento di 10 volte rispetto a ieri e il numero dei morti è il maggiore da quando l'epidemia è scoppiata a dicembre. Si tratta di numeri che segnano un drammatico aumento, smentendo i segnali che i casi di coronavirus stavano rallentando. Lo ha fatto sapere il Comitato sanitario provinciale di Hubei, dopo un cambiamento nei criteri diagnostici. In questo nuovo quadro, i listini asiatici sono tornati a scendere, seppur in maniera moderata. Shanghai cede circa mezzo punto percentuale, Hong Kong perde lo 0,25% e Tokyo ha chiuso con una flessione minma dello 0,14% a 23.827,73 punti.